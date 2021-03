Les flacons seront plus facilement distribués dans des centres de santé, les cabinets médicaux.

La qualité est garantie, que ce soit si le vaccin est stocké entre -25°C et -15°C pendant deux semaines ou à des températures ultrabasses comprises entre -90°C et -60°C comme préconisé jusqu’à présent. Telle est la conclusion de Swissmedic , qui donne ce mardi son feu vert pour stocker le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech.

Si le stockage à long terme (6 mois) doit encore se faire dans des congélateurs ultra-froids, l’autorisation de garder l’antidote dans de simples congélateurs classiques va considérablement donner du lest à la logistique. Les flacons seront plus facilement distribués dans des centres de santé, des cabinets médicaux et des pharmacies qui les conserveront dans des congélateurs pharmaceutiques standards.