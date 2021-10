Vaccin anti-Covid : Swissmedic donne son feu vert: la 3e dose arrive dès mi-novembre

Les personnes vulnérables pourront recevoir une 3e dose du vaccin Pfizer ou une 3e «demi-dose» de celui de Moderna, dès la mi-novembre. Il s’agit en priorité des personnes de plus de 65 ans.

La décision était attendue, elle est tombée mardi en début d’après-midi: Swissmedic donne son feu vert à une vaccination de rappel. «Swissmedic a étudié les documents sur la troisième dose. Les dernières données en date des études indiquent qu’une dose supplémentaire peut augmenter la capacité à former des anticorps contre le coronavirus», dit Swissmedic.

Swissmedic ne fait que donner l’autorisation. C’est ensuite la Confédération, soit l’OFSP et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) qui donnent leurs consignes. «La CFV et l’OFSP recommandent donc une dose de rappel de manière générale à toutes les personnes à partir de 65 ans», lit-on dans un communiqué.

«Cette recommandation vaut tout particulièrement pour les personnes résidant dans les homes et les établissements médico-sociaux (EMS) ainsi que pour les personnes de 65 ans et plus atteintes de maladies préexistantes graves», ajoute l’office.