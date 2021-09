Coronavirus : Une 3e dose pour les vaccins ARN à l’étude chez Swissmedic

Les fabricants Pfizer et Moderna ont déposé la semaine dernière des demandes de modification des posologies pour leur vaccin anti-Covid auprès du régulateur suisse.

Demandes de modification

À l’heure actuelle, «les vaccins contre le Covid-19 de Moderna (Spikevax) et de Pfizer / BioNTech (Comirnaty®) sont autorisés en Suisse pour les personnes âgées de 12 ans et plus, et sont tous deux administrés à raison de deux doses», écrit Swissmedic. Moderna et Pfizer ayant tous deux demandé la modification des recommandations posologiques actuelles de leurs vaccins, le régulateur suisse étudie donc les données cliniques reçues à ce sujet.