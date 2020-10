Coronavirus : Swissmedic lance la procédure d’examen d’un premier vaccin

La demande d’autorisation de mise sur le marché d’un vaccin contre le Covid-19 a été soumise par l’entreprise AstraZeneca, en collaboration avec l’Université d’Oxford.

Cette procédure permet aux entreprises pharmaceutiques de déposer des demandes d’autorisation pour des médicaments visant à traiter le Covid-19, avant même que leur développement ne soit achevé et que la documentation de la demande ne soit complète.

La décision peut donc intervenir plus rapidement puisque Swissmedic est en mesure d’examiner de premières évaluations scientifiques provenant d’études en laboratoires (données non cliniques) alors que les essais cliniques en cours se poursuivent encore.

Les résultats des études qui sont obtenus dans les semaines et les mois qui suivent doivent être envoyés à Swissmedic et soumis à un avis scientifique dès qu’ils sont disponibles. Les documents doivent montrer dans quelle mesure le vaccin est sûr et efficace pour protéger l’être humain du nouveau coronavirus SARS-CoV-2.