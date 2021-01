L’autorité de surveillance des produits thérapeutiques en Suisse rappelle que le stockage et le transport de ces vaccins doivent absolument respecter une chaîne du froid ininterrompue, à des températures qui descendent parfois jusqu’à -70 degrés. «Il va donc de soi que des préparations de ce type ne peuvent pas être vendues simplement en ligne», souligne Swissmedic qui rappelle que les vaccins doivent être administrés par un professionnel de la santé.

Les vrais vaccins sont gratuits

Des escrocs se font passer pour des médecins ou des pharmacies en ligne, mais la plupart de ces produits sont des contrefaçons, qui soit ne contiennent pas de principe actif, soit renferment des substances suspectes et dangereuses qui peuvent mettre la santé en danger.

En outre, Il n’est pas rare non plus que la commande ne soit jamais honorée bien que le paiement préalable a été effectué. Swissmedic rappelle que les vaccins contre le Covid-19 sont proposés gratuitement, et il y aura suffisamment de doses pour vacciner tous ceux qui le souhaitent en Suisse.