Suisse: Swissmint lance sa pièce «Energie solaire»

Suisse : Swissmint lance sa pièce «Énergie solaire»

La Monnaie fédérale, Swissmint, lance la nouvelle pièce en argent «Énergie solaire». D’une valeur de 20 francs, elle est assortie de couleurs et d’éléments fluorescents. Il s’agit de la troisième pièce produite dans le cadre d’une série «Énergies d’avenir» commencée l’année dernière ( voir encadré), explique Swissmint dans un communiqué.

La face avant de la pièce se compose de deux parties différentes. Sur la moitié supérieure figure un lever de soleil «déployant ses rayons alentour, sous une forme abstraite et en couleur». La moitié inférieure représente divers éléments techniques en lien avec la production effective d’énergie solaire, comme des «éléments contribuant au fonctionnement d’une cellule photovoltaïque, dessins techniques d’éléments de construction ou données concernant la part de l’énergie solaire exploitée en Suisse», liste Swissmint.

Les mots «SONNE» (et ses traductions en français et en italien) et «ENERGIE» sont bordés sur le côté inférieur de la pièce. Des éléments fluorescents permettent à la pièce de briller dans le noir.