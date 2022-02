Genève/monde – Swissport a été victime d’une cyberattaque

Swissport, l’entreprise d’assistance au sol aéroportuaire, a été victime d’une attaque informatique. Celle-ci aurait été déclenchée jeudi matin, et affecterait la société au niveau mondial. Une bonne partie des fonctionnalités de son site internet sont indisponibles. Selon nos informations, il en va de même de ses boîtes mail et de ses fichiers clients. Un passager de l’aéroport de Genève a indiqué à «20 Minutes» que son vol a été retardé pour cette raison ce vendredi matin. Il semble s’agir pour l’heure d’un épiphénomène, les vols y partant et y arrivant globalement à l’heure, ainsi que le confirme Ignace Jeannerat, porte-parole de la plateforme aéroportuaire. Swissport n’a pas encore répondu à nos sollicitations.