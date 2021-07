Aéroport de Genève - Swissport et les syndicats négocient

Mercredi passé, ils débrayaient , ce mardi, ils négocient. Les employés de Swissport, les syndicats SSP; Avenir syndical et SEV, ainsi que la direction de l’entreprise d’assistance au sol opérant à l’aéroport de Genève se sont réunis autour d’une même table cet après-midi à 16h. Une assemblée générale réunissant ce matin quelque 70 travailleurs sur le millier qu’emploie la société a acté le principe d’une négociation, a relaté Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical au SSP.

«Le débrayage, la voie à suivre»

«La direction a commencé à faire quelques concessions. Elle a annoncé sa volonté de faire une CCT (convention collective de travail) de crise basée sur les anciennes conditions de travail. Maintenant, nous ignorons tant son contenu exact que sa durée. C’est en tout cas la démonstration que le débrayage de la semaine passée (ndlr: qui a duré trois heures et impacté une trentaine de vols) a été une action très efficace. C’est la voie à suivre.» Une nouvelle assemblée générale du personnel est prévue mercredi soir pour décider de la suite à donner au mouvement.

Swissport attaché au «réel»

Le son de cloche est légèrement différent chez Swissport. Sa porte-parole Nathalie Berchtold confirme l’ouverture de négociations portant sur une CCT de crise, mais sur la base des conditions d’emploi actuelles, et non passées. En revanche, elle affirme que s’y adjoignent «des éléments d’amélioration déjà discutés par le passé et de nouveaux points ajoutés cette semaine». La communicante assure que Swissport désire retrouver une CCT dès que «la visibilité de la reprise économique du secteur sera suffisante». Elle précise que «cela nécessitera des partenaires de négociation aidant à explorer les possibilités réelles».