Genève Aéroport : Swissport et ses employés signent un accord

L’entreprise d’assistance au sol et son personnel ont trouvé une solution temporaire. Une convention collective de crise a été ratifiée mercredi.

Un gage de bonne foi

Elle rétablit des acquis supprimés au mois de juin, rappellent le Syndicat des services publics et Avenir Syndical, soit la participation à la caisse maladie, des mesures de compensations et un cadre limitant le recours au personnel auxiliaire. Elle supprime également des dispositifs qui pénalisaient les employés et valorise de façon plus équitable la pénibilité du travail.