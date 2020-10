Gland (VD) : Swissquote va s’agrandir avec une tour de 15 étages

La banque en ligne vaudoise veut étendre son site de Gland avec un 3e bâtiment symbolisé par une tour. Elle va tripler ses effectifs.

Pour ce faire, Swissquote avait racheté de nouvelles parcelles sur environ 10’000 mètres carrés. Son site prendra ainsi encore plus des allures d’un campus à l’américaine, avec l’aménagement d'un parc de verdure entouré de bâtiments aux toitures végétalisées.

Selon 24 heures, qui cite le maître d’ouvrage, la procédure de mise à l’enquête et ses éventuelles oppositions pourraient durer un an et demi, auxquels s’ajouteront au moins trois ans de chantier.