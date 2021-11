Récompense – Swisstopo élue meilleure application de l’année 2021

Best of Swiss Apps

Swisstopo, l’application de l’Office fédéral de topographie, a remporté mercredi soir à Zurich le prix annuel «Master of Best of Swiss Apps». Elle s’est imposée parmi 183 projets soumis. Le jury d’expert a expliqué que «malgré l’énorme richesse des fonctions, l’application est extrêmement facile et intuitive à utiliser». Il a aussi souligné sa «fonction panoramique sophistiquée et innovante».