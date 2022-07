Australie : Sydney: des milliers d’habitants appelés à évacuer face aux inondations

Des milliers d’habitants de Sydney ont été appelés lundi à évacuer leurs foyers, au troisième jour de pluies torrentielles.

«Nous avons vu les rivières monter rapidement, beaucoup plus vite que prévu», a commenté le responsable des services d’urgence de l’État Ashley Sullivan à la chaîne nationale ABC. Environs 32’000 personnes ont reçu un ordre ou un avertissement d’évacuation dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, a-t-il déclaré.

L’Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées et de plus en plus intenses.