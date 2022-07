Athlétisme : Sydney McLaughlin écrit l’histoire du 400 m haies féminin

L’emblématique Hayward Field lui réussit décidément: l’Américaine Sydney McLaughlin s’y est offert l’or mondial et un record du monde retentissant, son quatrième en à peine plus d’un an, sur 400 m haies vendredi à Eugene (Oregon).

«Elle est unique», a salué sur Twitter l’icône américaine au bord de la retraite Allyson Felix, l’athlète la plus médaillée de l’histoire aux Mondiaux avec 19 récompenses – et sa partenaire d’entraînement à Los Angeles.

McLaughlin s’est emparée en juin 2021 du record du monde, alors propriété de sa compatriote Dalilah Muhammad, lors des sélections américaines pour les Jeux de Tokyo, en 51’’90. Depuis, de son sacre olympique (51’’46) aux premiers Mondiaux d’athlétisme sur le sol américain de l’histoire, en passant par les «trials» US 2022 fin juin (51’’41), elle l’a abaissé de plus d’une seconde.

Trois sur quatre à Eugene

Avec ce chrono supersonique, McLaughlin est désormais plus rapide de 90 centièmes de seconde que la deuxième femme la plus véloce du monde sur 400 m haies (Muhammad en 51’’58). Et elle aurait battu deux concurrentes de la finale du 400 m plat courue quelques minutes plus tôt!