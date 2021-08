JO de Tokyo : Sydney McLaughlin pulvérise le record du monde du 400 m haies

L’Américaine a abaissé de 44 centièmes sa précédente marque en finale. Elle est déjà l’une des grandes figures des Jeux olympiques de Tokyo.

L’Américaine, qui détenait le record du monde depuis le 27 juin (51’’90), a devancé sa compatriote et tenante du titre Dalilah Muhammad (51’’58) et la Néerlandaise Femke Bol (52’’03).

Présentée dès ses débuts comme la future star de l’athlétisme US, McLaughlin obtient ainsi le premier grand titre de sa carrière. Aux Jeux de Rio, en 2016, elle avait été la plus jeune représentante de son pays (16 ans) qualifiée pour les JO depuis 1972.

Cinq ans plus tard, elle s’est imposée comme l’une des grandes figures des Jeux de Tokyo.

Sydney McLaughlin, un prodige en or.

Ce changement de statut express n’est pas une surprise, tant McLaughlin (1,75 m, 60 kg) est passée maître dans l’art de sauter les étapes. Record du monde cadettes, record du monde juniors: elle a tout balayé sur son passage dès ses débuts avant de confirmer au plus haut niveau.

Issue d’une famille de coureurs (son frère Taylor a été vice-champion du monde juniors du 400 m haies en 2016 et son père demi-finaliste sur 400 m des sélections US pour les JO de 1984), McLaughlin a surtout su rester imperméable à la pression.

«En 2016, je ne savais pas à quoi m’attendre, maintenant j’ai plus d’expérience, j’ai mûri. Mes ambitions sont beaucoup plus élevées qu’au Brésil. Je sais ce que je veux faire, quelle athlète et quelle personne je veux être», a-t-elle affirmé avant les Jeux.