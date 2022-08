Sylvester Stallone aurait quitté sa femme

Sylvester Stallone : Le spectre du divorce, après 25 ans de mariage

Selon plusieurs médias américains, l’acteur et son épouse, Jennifer Flavin, seraient sur le point de divorcer.

Sylvester Stallone et sa femme, l’ex-mannequin Jennifer Flavin, se sont mariés en 1997.

Tout serait terminé entre Sylvester Stallone et sa femme, Jennifer Flavin. Après 25 ans de mariage, l’ex-mannequin de 54 ans aurait entamé une procédure de divorce, le 19 août 2022 auprès de la justice, en Floride, selon Page Six .

L’acteur américain de 76 ans, père de leurs filles, Sophia, 26 ans, Sistine, 24 ans, et Scarlet, 20 ans, a déclaré par l’intermédiaire de son agent sur TMZ qu’il «aimait sa famille» et qu’il «abordait avec Jennifer ces problèmes personnels de manière amicale et privée.»