Sylvie Tellier mise à la porte de Miss France

Comité de Miss France : Sylvie Tellier a été poussée vers la sortie

La directrice générale de la société Miss France aurait été contrainte de rendre son tablier.

Sauf qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Le 13 mai 2022, «Voici» a d’ailleurs confirmé que Sylvie Tellier allait rendre son tablier. Le magazine assure que la plus belle femme de France en 2002 a été poussée vers la sortie par Alexia Laroche-Joubert, l’une des productrices françaises les plus renommées et nouvelle présidente du Comité Miss France. Les deux femmes n’auraient pas réussi à trouver un moyen d’améliorer leur relation, décrite comme très conflictuelle. «En premier lieu en raison de leurs divergences de point de vue concernant le concours de beauté. Alors que Sylvie Tellier est plutôt conservatrice, sa rivale, elle, est tournée vers l’avenir. Elle rêve même de créer une téléréalité autour de la course à l’écharpe», explique le magazine.