Disqualification de Miss France «Sylvie Tellier a un joint qui a pété»

Geneviève de Fontenay s'en est prise en direct à la directrice générale de la Société Miss France, après l'éviction d'une candidate pour des photos dénudées contre le cancer.

La polémique n'en finit plus d'enfler depuis qu'Anaëlle Guimbi a été évincée du concours Miss Guadeloupe pour avoir posé nue contre le cancer du sein. Et si la jeune femme de 20 ans prend plutôt la décision avec philosophie, indiquant que le comité Miss France avait manqué «de temps et de recul», il en est une qui ne s'est pas privée de dégainer l'artillerie lourde.