Elizabeth II a régnié durant 70 ans en étant un symbole de stabilité

Grande-Bretagne : Symbole de stabilité, Elizabeth II a guidé son pays pendant 70 ans

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant une ère incertaine pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie. La reine est décédée «paisiblement» jeudi après-midi, a annoncé le Palais de Buckingham. Les drapeaux ont été mis en berne au-dessus du palais et «God Save the Queen» joué sur la BBC.