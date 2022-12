Coupe du monde: Le rêve de Kylian Mbappé s'est envolé

Qatar 2022 : Symphonie inachevée et rêve envolé pour Kylian Mbappé

Le prodige français a échoué dans sa quête d’un deuxième titre mondial, malgré son triplé en finale et des performances éblouissantes tout au long de la compétition.

Le prodige de Bondy a marqué la finale de son empreinte, tenu à bout de bras une équipe de France longtemps asphyxiée par l’Albiceleste et ses supporters, mais il n’a pu que s’incliner à l’issue d’une séance de tirs au but où il n’a pas flanché. Les Bleus ont tenu le choc «grâce au talent de Kylian qui a su porter l’équipe», avec «un fort leadership», à l’image de ce qu’il a montré durant le tournoi, a retenu le capitaine Hugo Lloris, avant que son jeune collègue ne file, tête basse et sans un mot, devant les journalistes en zone mixte.