Genève – Symptômes post-Covid-19: une plateforme pour tout savoir

Genève : Symptômes post-Covid: une plateforme pour tout savoir

Les HUG ont mis en ligne le premier site interactif sur les séquelles à long terme du coronavirus.

Le site interactif permet aux internautes de déterminer s’ils présentent ou non l’un de ces symptômes et de les orienter dans le réseau de soins. La plateforme renseigne sur les complications, la prise en charge, et l’impact sur la qualité de vie. Selon les HUG, il s’agit du premier site francophone du genre. Il est doté d’une fonction chatbot, qui permet de répondre aux questions les plus fréquentes. Si la réponse n’est pas trouvée, une équipe prend ensuite contact avec l’internaute pour le renseigner.