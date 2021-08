États-Unis : Syndicalisation dans un entrepôt Amazon: nouveau vote envisagé

Une agence américaine «a déterminé qu’Amazon avait enfreint le droit du travail» et préconise en conséquence un nouveau vote sur la création ou non d’un syndicat dans un entrepôt en Alabama.

Une responsable de l’agence américaine en charge du droit du travail (NLRB) a recommandé qu’un nouveau vote sur la création ou non d’un syndicat soit organisé dans un entrepôt d’Amazon en Alabama, a indiqué lundi l’organisation RWDSU.

La responsable du NLRB chargée du dossier «a déterminé qu’Amazon avait enfreint le droit du travail», a affirmé RWDSU dans un communiqué. Cette responsable préconise en conséquence au responsable local du NLRB «de suspendre les résultats du vote et d’organiser un second vote». Le texte de sa recommandation n’était pas immédiatement disponible sur le site du NLRB.

Intimidation

La petite ville d’Alabama avait à l’époque fait l’objet d’une grande attention, le vote voyant s’opposer les soutiens aux employés syndicalistes – des artistes, des parlementaires démocrates et républicains, et même le président Joe Biden – et Amazon, dont les affaires ont prospéré pendant la pandémie.