Unia Valais – Syndicaliste blanchi de l’accusation de tentative de contrainte

Archives / 24 heures / C. Dervey

Blaise Carron a été acquitté par le Tribunal de Martigny (VS). Accusé de tentative de contrainte, le syndicaliste se voit même indemnisé par l’État du Valais à hauteur de 6940 francs pour ses dépenses. En 2020, le Ministère public avait déjà rendu une décision de non-entrée en matière s’agissant des infractions de calomnie, diffamation et délit à la loi sur la concurrence déloyale que lui reprochait une entreprise française installée à Martigny. En clair, le syndicaliste est blanchi sur toute la ligne.

Ni abusif, ni disproportionné

L’affaire remontait à 2019 . Le 17 avril, Blaise Carron convoquait la presse afin de dénoncer les pratiques salariales d’une entreprise produisant des pièces détachées pour l’industrie automobile. Une partie du personnel, principalement féminin et non qualifié, touchait alors 2639 francs nets par mois, pour un emploi à temps plein, soit 14 fr. 50 de l’heure.

Afin d’appuyer sa démarche, Blaise Carron avait aussi alerté directement la direction de Bosch, le principal client de la société, et menacé d’en faire de même auprès d’un autre, à savoir Continental. Une manœuvre qui n’avait pas plu au grand patron de la firme française, qui avait déposé une plainte pénale.

Liberté syndicale préservée

«Les démarches de Blaise Carron, bien que devant être qualifiées de moyens de contrainte, ne peuvent être considérées comme illicites car ni abusives, ni disproportionnées», a estimé dans son jugement la présidente Agathe Tornay-Luisier. Pour le Tribunal, le Bas-Valaisan n’a pas outrepassé ses prérogatives: «Blaise Carron a agi dans l’intérêt des employés, conformément à sa mission de représentant syndical pour le domaine de l’industrie, soit dans le but d’obtenir une amélioration concertée et progressive des salaires.»

L’avocat de Blaise Carron, Me Yannis Sakkas, estime que «cette décision est pleine de bon sens». Et d’ajouter: «Elle rappelle les principes essentiels de la liberté syndicale et reconnaît que Blaise Carron a agi de manière adéquate dans l’intérêt des employés.»