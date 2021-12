Yverdon-les-Bains (VD) – Syndicalistes condamnés pour leurs actions

Jugé le 22 novembre dernier au Tribunal de police à Yverdon-les-Bains, trois syndicalistes sont condamnés pour diffamation, tentative de contrainte et contrainte, notamment. Les faits reprochés remontent à 2018, quand ces secrétaires syndicaux, travaillant alors pour le syndicat Unia, s’étaient battus aux côtés d’électriciens qui réclamaient le paiement de frais et d’heures supplémentaires au directeur d’une entreprise du Gros-de-Vaud.

L es condamnations sont spécifiques à chacun et le juge les libère de certaines infractions retenues par le ministère public. L e magistrat les condamne à une peine pécuniaire de 50 à 90 jours-amende de 30 à 90 francs, avec un sursis de deux ans e t ils sont contraints de payer les frais de procédure et d’avocats. Lors du procès, les accusés avaient tenté d’expliquer que leurs actions étaient licites et courantes. Pour rappel, ils avaient bloqué des chantiers pour obtenir la signature d ’ une convention et envoyé un courrier au ton menaçant au patron de l ’ entreprise, en mettant en copie des partenaires commerciaux de l ’ électricien.