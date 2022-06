Genève: Syndicat et chauffeurs Uber contre le nouveau système

Vendredi, le Département de l’économie et de l’emploi et Uber annonçaient avoir trouvé un accord pour que les chauffeurs de VTC puissent à nouveau collaborer avec la plateforme, après une semaine d’arrêt . Lundi, quelque 150 conducteurs ont répondu à l’invitation du syndicat SIT qui organisait une assemblée générale. «Il y avait beaucoup d’angoisse et d’incompréhension de leur côté, a résumé Umberto Bandiera, secrétaire syndical. L’accord passé suscite beaucoup de perplexité.»

Solution «bancale»

Selon le SIT, le contenu de cet accord est «trop vague et sans aucun réel engagement de la part d’Uber». Le syndicat, qui représentera désormais les chauffeurs , a fait voter une résolution qui demande l’ouverture d’une consultation, notamment pour définir comment seront réglés les arriérés, organiser l’activité et assurer la continuité de l’emploi. Par ailleurs, le SIT reproche à Uber de persister «à ne pas vouloir salarier les chauffeurs en conditionnant la reprise de leur activité au transfert» dans une entreprise tierce. Une solution qualifiée de «bancale».

Uber mis en demeure

Autre inquiétude, le modèle retenu par Uber. «Il serait juste incroyable que les chauffeurs soient engagés à l’appel et payés uniquement sur le temps des courses effectuées, s’indigne Umberto Bandiera. Les prescriptions légales doivent être respectées.» Le SIT a d’ores et déjà envoyé une mise en demeure à Uber pour réclamer «le paiement des salaires et des indemnités découlant des rapports de travail entre Uber et ses chauffeurs». Afin d’accompagner les conducteurs, une permanence hebdomadaire va être mise en place.