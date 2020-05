Coronavirus en Suisse romande

Syndicats très sceptiques sur la reprise des cours

La réouverture des classes prévue le 11 mai est accueillie avec frilosité par les mouvements syndicaux des enseignants

En matière de tir groupé contre une décision fédérale, difficile de faire mieux. La reprise annoncée des cours de l'école obligatoire a été accueillie avec réserve et circonspection par les principaux acteurs de l'enseignement. Dès jeudi, la Société pédagogique vaudoise s'est démarquée en dénonçant le caractère prématuré de la reprise. Elle préconise un report en attendant une reprise «sécurisée et progressive».

Le Syndicat des services publics est du même avis. De son côté, la faîtière syndicale des enseignants romands craint que l'école ne devienne «un nouveau foyer de propagation du virus». Le concert de désapprobation s'est encore amplifié hier avec Sud-Éducation, qui est contre la réouverture des classes dès le 11mai. «C'est une décision lourde de dangers pour les enseignants, les élèves et les familles des uns et des autres», a averti cette structure qui regroupe des enseignants vaudois de l'obligatoire et du postobligatoire. Les syndicats sont unanimes: tant durant le trajet domicile-école que lors des cours, «il sera difficile d'appliquer les mesures de sécurité préconisées pour lutter contre la propagation du virus». Ils considèrent que l'existence d'élèves et d'enseignants à risque et de personnes à risque qui cohabitent avec des enseignants et des élèves est une raison supplémentaire pour différer la reprise.