Syndrome grippal: 6 Astuces pour éviter de tomber malade

Une alimentation saine

Les vitamines A, C, D et E, le fer, les oligo-éléments tels que le sélénium et le zinc ainsi que diverses substances végétales sont particulièrement importants pour le système immunitaire. Il faut donc idéalement consommer un maximum de fruits et légumes de saison en hiver. Le chou, par exemple, agit comme un véritable antidote contre les infections hivernales. Les épices comme le piment, le gingembre, le raifort, la coriandre et le cumin noir boostent le système immunitaire.