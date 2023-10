Synode sur l’avenir de l’Eglise: Entre espoir d’ouverture et inquiétudes conservatrices

Accueil des personnes LGBT+ et des divorcés, place des femmes: le Synode des évêques, symposium mondial sur l’avenir de l’Église catholique, s’ouvre mercredi au Vatican entre fortes attentes d’ouverture et inquiétude des conservateurs qui craignent un dévoiement de la doctrine.

Le camp conservateur monte au créneau

Avant même l’ouverture des travaux, le camp conservateur n’a pas hésité à monter lundi au créneau. Cinq cardinaux originaires d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et d’Europe ont publiquement demandé au pape de réaffirmer la doctrine catholique sur les couples gays et l’ordination des femmes.

Cette interpellation, intitulée «Doutes» et assortie d’une lettre ouverte aux fidèles face au risque de «confusion» et d’«erreur», s’inscrit dans une série de réserves et critiques voyant dans ce synode un risque d’aliénation et de perte de repères. Dans sa réponse, le jésuite argentin semble ouvrir la voie à la bénédiction des couples de même sexe par des clercs, jusqu’ici non reconnue par le Saint-Siège mais pratiquée dans certains pays comme l’Allemagne et la Belgique.