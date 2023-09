Syrie: Vingt-trois morts dans des combats impliquant des factions proturques

«Zone de sécurité»

Des factions de la coalition de groupes rebelles soutenus par Ankara, connue sous le nom d’Armée nationale syrienne, avaient tenté de s’infiltrer dans la région plus tôt dans la journée, a ajouté la même source. L’armée syrienne et les combattants locaux affiliés aux Forces démocratiques syriennes (FDS) dominées par les Kurdes ont réagi, ce qui a entraîné des pertes, a ajouté l’Observatoire.

«Ingérences extérieures»

Par ailleurs, dans la province voisine de Deir Ezzor, dans l’est du pays, des affrontements meurtriers ont opposé cette semaine les FDS soutenues par Washington et des groupes arabes locaux. Ces violences ont tué 23 combattants des FDS, 39 combattants locaux et neuf civils, selon un nouveau bilan de l’OSDH dimanche.

Le sous-secrétaire d’État adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, Ethan Goldrich, et le major général Joel Vowell, commandant de la coalition internationale luttant contre le groupe djihadiste État islamique (EI), ont rencontré dans le nord-est de la Syrie des membres des FDS et des dirigeants tribaux de Deir Ezzor, a indiqué, dimanche, l’ambassade des États-Unis dans un communiqué.

Les participants ont souligné la nécessité de «répondre aux préoccupations des habitants», de se prémunir contre «les ingérences extérieures» dans la province, d’éviter les pertes civiles et de «réduire la violence dans les plus brefs délais», a-t-elle ajouté. Ethan Goldrich et Joel Vowell ont réaffirmé l’importance du partenariat entre Américains et FDS dans la lutte contre l’EI.