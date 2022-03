Moyen-Orient : Syrie: des enfants des camps de réfugiés risquent d’y rester 30 ans

Le rapatriement des enfants étrangers de djihadistes présumés détenus dans les camps du nord-est de la Syrie va prendre 30 ans au rythme actuel, a averti mercredi l’ONG Save the Children.

L’offensive des forces kurdes et américaines qui a permis la chute du califat --autoproclamé en 2014 à cheval entre la Syrie et l’Irak--, a donné lieu à l’arrestation de dizaines de milliers de djihadistes présumés, et membres de leur famille, dont de nombreux étrangers, et leur incarcération dans des camps.