Des Syriens commémorent l’attaque au gaz sarin de la Ghouta

Les Syriens dans les zones rebelles commémorent lundi le 10e anniversaire de l’attaque chimique au gaz sarin, près de Damas, qui a fait au moins 1400 morts. Dans plusieurs localités des zones échappant au contrôle du régime dans le nord du pays, des proches des victimes, des militants et des secouristes ont organisé, dès dimanche soir, des rassemblements. Le 21 août 2013, les forces syriennes mènent des attaques dans la Ghouta orientale et à Mouadamiyat al-Cham, des secteurs alors aux mains des rebelles dans cet ancien verger de la capitale. Les images d’hommes, de femmes, et surtout d’enfants inanimés, l’écume aux lèvres choquent le monde, des militants affirmant que des familles entières ont été décimées.