Moyen-Orient : Syrie: l’armée américaine dit avoir répliqué à des tirs de roquettes

«Les forces américaines ont répondu aujourd’hui à des tirs de roquettes dans deux sites en Syrie, détruisant trois véhicules et l’équipement utilisé pour lancer certaines des roquettes», a précisé dans un communiqué le commandement de l’armée américaine pour le Moyen-Orient (Centcom). «Les premières évaluations indiquent que deux ou trois personnes suspectées d’être des militants soutenus par l’Iran et ayant mené une des attaques ont été tués lors de la réponse américaine», poursuit le communiqué.

La veille, les États-Unis avaient annoncé avoir bombardé des bases de milices pro-iraniennes dans l’est du pays. L’Iran avait ensuite nié tout lien avec les groupes armés visés par ces frappes aériennes. «Les États-Unis ne cherchent pas à entrer en conflit avec l’Iran, mais nous continuerons à prendre les mesures nécessaires pour protéger et défendre notre peuple», a affirmé mercredi l’armée américaine.

Des blessés légers

Les attaques de roquettes ont commencé autour de 19 h 20 locales «dans le périmètre» de la base américaine de Conoco puis dans celle de Green Village, a précisé le Centcom. Un «membre des forces armées» a été légèrement blessé, et a reçu des soins avant de retourner au travail, et deux autres ont subi des «blessures mineures», selon le communiqué. Les forces américaines ont utilisé des hélicoptères pour répondre à ces tirs de roquettes de façon «proportionnelle et intentionnelle», a déclaré le Centcom.