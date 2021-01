Moyen-Orient : Syrie: sept militaires du régime tués dans une attaque

Une embuscade djihadiste contre un bus a tué sept soldats du régime de Bachar al-Assad et deux civils dans le nord de la Syrie dimanche.

Déroute

Depuis mars 2019, ces affrontements ont coûté la vie à plus de 1300 soldats syriens et miliciens pro-iraniens, ainsi qu’à plus de 600 djihadistes de l’EI, d’après un bilan de l’OSDH. Le conflit syrien, déclenché en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie, a fait plus de 387’000 morts et déplacé des millions de personnes.