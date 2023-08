Syrie: Deux morts dans des frappes aériennes israéliennes près de Damas

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), «deux combattants prorégime ont été tués, dans des frappes israéliennes contre des positions militaires au sud-ouest et sud-est de la capitale». «Des missiles israéliens ont détruit des entrepôts d’armes des milices pro-iraniennes et du Hezbollah libanais à quelques kilomètres de l’aéroport international de Damas et dans la périphérie de Kiswé, a ajouté l’OSDH.