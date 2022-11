Des films entiers mis en ligne sur Twitter

Twitter : Système de droits d’auteur défaillant, des films entiers mis en ligne

Des utilisateurs de Twitter ont remarqué que le système automatique de protection des droits d’auteur ne fonctionnait plus et en ont profité.

Avec l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter, de nombreux problèmes sont pointés jour après jour. Dernièrement, certains utilisateurs ont constaté une défaillance du système de contrôle de droits d’auteur et ont publié des films entiers sur le réseau à l’oiseau bleu. Ainsi, «Avatar», «Hackers», «Fast and Furious» ou encore «Need for Speed» se prêtaient à être visionnés gratuitement par les utilisateurs.

Pour autant, sur le réseau, il n’est pas possible de publier une vidéo de deux heures en une seule fois. Les utilisateurs ont alors procédé à la découpe de ces films en vidéos de deux minutes qui une fois remises bout à bout en un thread permettent d’avoir un long métrage dans son intégralité. Évidemment, il n’est pas vraiment question de visionner un film saucissonné de la sorte, le but de la mise en ligne d’œuvres protégées n’étant pas de divertir, mais plutôt de démontrer la fébrilité de Twitter ces derniers temps. Avec les départs des employés en fin de semaine dernière , il semble bien que le système de protection des droits d’auteur gérés automatiquement en ait subi les conséquences, laissant apparaître un problème criant montrant une faille béante dans le système.

Les films sont restés en ligne pendant plus de 24 heures avant que Twitter ne corrige le tir en supprimant tous les tweets incriminés. Reste que l’état de santé du réseau, qui vient de réhabiliter les comptes polémiques de Donald Trump et de Kanye West, donne du souci aux utilisateurs qui le voient en déclin. Une mauvaise passe dont on ne voit pas poindre le bout du tunnel et dont la gestion d’Elon Musk n’a pour l’instant rien de rassurant…