Système ferroviaire «pas assez robuste» pour les CFF

Steven Cigale 03.07.2020 à 10:15

Après 100 jours (env.), le directeur a pu observer les dérives des dernières années et s'apprête à corriger le tir. Il faut revenir aux fondamentaux suisses et ferroviaires : propreté, ponctualité, robustesse de l'horaire; la sécurité a toujours été au premier plan; je ne la cite donc pas. On ne peut pas maintenir un horaire solide avec des temps de rebroussements de 7', des délais de correspondance de 1' et moins en moins de réserve "technique" (réserve sur le temps de parcours entre 2 gares). Nous verrons si Vincent Ducrot pourra tenir sur la longueur; c'est un marathon et non un sprint qui l'attend. Attention à la dérive d'endettement post-COVID 19. 350 Mios de charges de personnel par mois avec des trains remplis à 20 %; il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps.