LAUSANNE

Système ingénieux pour sauver un vénérable tilleul

Au chevet de son patrimoine vert, la Ville a investi 25’000 fr pour consolider un arbre bicentenaire.

Le point presse avait lieu mardi matin sur le belvédère du chemin de Bon-Abri, où trône majestueusement celui qui a droit à toutes les attentions. Un tilleul dont l’âge est estimé à 250 ans. On se sent protégés sous ses branches vénérables, décrit la conseillère municipale Natacha Litzistorf. Aux côtés du responsable communal du patrimoine arboré, Michaël Rosselet, l’élue Verte est venue rappeler la stratégie de la ville de Lausanne, dans «une dimension patrimoniale, historique et paysagère: planter des arbres, mais aussi en conserver quand c’est possible et selon certains critères». L’âge et son état de santé en font partie.