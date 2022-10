Cinéma : T.J. Miller ne jouera pas dans «Deadpool 3»

Dans les deux premiers volets des films «Deadpool», sorti respectivement en 2016 et 2018, T.J. Miller a brillé dans le rôle de Weasel. Alors qu’il semblait logique que celui qui a dû se défendre d’être macho retrouve son rôle dans la suite de la saga, attendue pour le 9 juin 2024, il n’en sera rien.

L’acteur américain de 41 ans a expliqué dans le podcast «Adam Corolla Show» qu’il était en froid avec Ryan Reynolds, qui joue Wade Wilson alias Deadpool, grand ami de Weasel. «Est-ce que je retravaillerais avec lui? Non, je ne travaillerais plus avec lui. Même si on m’avait dit: «Nous voulons que vous fassiez «Deadpool 3», nous vous payerons le double, je ne l’aurais pas fait», a-t-il lâché sans détour.