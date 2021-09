Justice - T-shirt «Jihad» offert à son neveu: peine confirmée par la CEDH

Justice : La CEDH confirme la condamnation de l’homme ayant offert un t-shirt «Jihad» à son neveu

La Cour européenne des droits de l’homme a validé ce jeudi la condamnation par la France d’un homme qui avait offert un t-shirt avec les mentions «Je suis une bombe», et «Jihad, né le 11 septembre» à son neveu.

La mère du garçonnet et son oncle qui lui avait offert le vêtement avaient été relaxés en première instance par le Tribunal correctionnel d’Avignon, mais la Cour d’appel de Nîmes les avait condamnés à un mois de prison avec sursis et 2000 euros (2171 francs) d’amende pour la mère, et à deux mois de prison avec sursis et 4000 euros (4342 francs) d’amende pour l’oncle.