France

«Ta colère doit rester intérieure»

Redoutant abus ou discrimination, des parents vivant dans des quartiers populaires préparent leurs enfants aux contrôles policiers.

Mère de quatre enfants, Fatima Betka, 43 ans, n'a pas attendu que le débat sur les violences policières soit relancé par la mort de George Floyd aux Etats-Unis et par la mobilisation en France du comité Adama, du nom d'un jeune Français noir décédé lors d'une interpellation en 2016.

«Dès que mes enfants ont eu l'âge de comprendre, avec leur père, on leur a toujours dit «politesse avant tout», «sois irréprochable«, «ta colère doit rester intérieure», même si le contrôle est injuste», raconte-t-elle.

Habitante de Gennevilliers, en région parisienne, elle pensait que la «bienveillance et le respect» inculqués à ses enfants leur éviteraient des contrôles policiers.

«Il ne comprenait pas pourquoi les policiers le tutoyaient»

Mais selon son récit, en 2017, lors de blocus de lycées à Paris et dans sa région, son fils Ramane est le seul à se faire contrôler alors qu'il rentre avec deux amis. «Il ne comprenait pas pourquoi les policiers le tutoyaient, le palpaient, le traitaient avec mépris devant ses deux amis caucasiens, qui eux n'ont pas eu à subir cela», relate Fatima, indignée.

Amadou, 27 ans, a, lui, deux enfants en bas âge mais réfléchit déjà à la question. «J'ai bien conscience qu'il pourrait leur arriver des bricoles, surtout à mon fils», raconte ce résident de Saint-Denis, au nord de Paris. Ce qu'il lui dira ? «Ne surtout rien faire qui puisse susciter un contrôle, comme être dans un attroupement. Et si jamais il était devant un policier, qu'il réponde tranquillement aux questions, qu'il reste irréprochable».

Aborder frontalement le sujet

«Le sujet reste tabou»

«Il y a d'abord le conseil de protection: toujours sortir avec sa carte d'identité, même pour descendre faire un foot. La deuxième chose, dans le cas d'un contrôle, on coopère, on répond aux questions, on rappelle ses droits», énumère la militante.