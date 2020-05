Santé

Tabac: campagne de l’OMS à destination des jeunes

L’OMS souhaite rendre les jeunes attentifs aux méthodes utilisées par l’industrie du tabac pour les amener à fumer.

Ces campagnes visent de plus en plus les jeunes, déplore l’OMS à quelques jours de la Journée mondiale contre le tabac. Celle-ci est prévue cette année pour faire avancer la protection de ces personnes contre ces assauts. L’organisation a réalisé des vidéos, des campagnes sur les réseaux sociaux et d’autres activités pour mettre en garde les jeunes contre les fêtes et les concerts soutenus par les entreprises du tabac ou encore les saveurs des cigarettes électroniques prévues pour les attirer.