Genève - Tabassage après les Fêtes de Genève: deux suspects condamnés

La violente agression survenue à la Perle du Lac, en marge des Fêtes de Genève en août 2017, avait laissé la victime alors âgée de 21 ans dans le coma. Ce jeune homme avait été frappé à la tête et était tombé au sol. Près de quatre ans après les faits, la justice est passée, comme le rapporte mercredi la « Tribune de Genève » . Quatre hommes, dont deux mineurs, avaient été arrêtés . L’un des mineurs, auteur du coup, a été condamné, mais sa peine n’est pas connue, tout comme le sort réservé à l’autre mineur. L’un des adultes, né en 1997, a écopé d’une ordonnance pénale pour rixe à 150 jours-amende à 30 francs par jour, une peine contestée par les avocats des plaignants. Son co-accusé a bénéficié d’une ordonnance de classement.

Les circonstances de cette agression sont encore floues, rappelle le quotidien genevois. L’altercation aurait impliqué deux groupes d’une quinzaine de personnes. La procédure évoque une insulte ( « fils de pute » ) et une histoire de cigarette, comme « 20 minutes » l’avait relaté à l’époque, citant la compagne de la victime, enceinte à ce moment-là: « Ils lui ont demandé une cigarette. Il a refusé, tout simplement parce qu’il n’en avait pas. Il s’est fait insulter, puis directement frapper avec un poing américain » , avait-elle raconté.

Handicapé à vie

Les séquelles sont lourdes pour la victime. Opéré huit fois à la tête, il se trouve désormais sous curatelle, à l’AI et est pris en charge par Foyer-Handicap. Il souffre de graves problèmes d’attention, n’a jamais pu finir son apprentissage et a perdu la mémoire, notamment pour toute la période de 2014 à 2017. Séparé, il ne voit plus beaucoup sa fille.