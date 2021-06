Lausanne - Tabassages, enlèvement et séquestration sur fond de rap

Le Tribunal correctionnel abrite ce procès. fnt

L’audience pénale qui s’est tenue en début de semaine au Tribunal correctionnel était atypique à plus d’un titre. Deux copains bien costauds d’une vingtaine d’années et jugés ensemble faisaient face à des accusations d’enlèvement, de séquestration, de contrainte, d’extorsion et d’atteinte à l’intégrité corporelle. Face à eux, la victime principale qui avait porté plainte n’est pourtant pas un enfant de chœur. Il avait volé 9’000 fr. à l’un des prévenus qui croyait lui acheter de la beuh, en septembre 2019.

Un colosse adepte de boxe

Dans de sales draps vis-à-vis de ses commanditaires à Annemasse (F), l’homme de 24 ans avait tout fait pour récupérer cet argent, avec l’aide de son pote lausannois, un colosse d’1 m 98, féru de boxe et de kickboxing. La toile de fond? Un univers de rappeurs entre la France voisine, Genève et Lausanne. Leur méthode était digne du scénario d’un clip avec son lot de violence et de menaces «viriles». Mais en matière de punchlines, c’est le président sexagénaire du tribunal, Pierre Bruttin, qui a balancé du lourd aux accusés.

Les punchlines du président face aux deux rappeurs

«Vous pensez vraiment que c’est la première fois que cette Cour est face à ce genre d’expédition punitive à la mords-moi-le-noeud?» a-t-il notamment demandé aux deux jeunes hommes, penauds, qui tentaient de minimiser leurs actes. Dont ceux d’avoir fait monter dans un véhicule un complice de l’escroc recherché afin de le forcer, durant 4 heures de captivité dans un local de musique, à leur livrer son adresse. Avant de le libérer, ils lui ont encore soutiré 500 fr. sous la contrainte.

Tentative d’enlèvement

Quelques jours plus tard, ils se sont rendus en plein jour à Cheseaux-sur-Lausanne chez l’auteur du carottage. Ce terme utilisé dans le milieu désigne le fait de faire croire qu’on apporte la marchandise promise pour obtenir de l’argent. Apeuré, ce dernier ne s’est pas laissé faire. Il a alors été roué de coups avant d’être extrait violemment de son appart pour tenter de le faire rentrer dans une voiture. Il est parvenu à fuir de justesse. Les deux prévenus contestent avoir voulu l’enlever.

L’accusé principal avait échappé lors d’un jugement passé à 28 mois de privation de liberté, au profit d’une peine clémente de 6 mois, et il avait évité une expulsion du territoire. «Et droit derrière, vous avez remis ça? s’agace le président. Je vous crois quand vous dites que vous étiez dans la merde, car c’est ce qui arrive quand on fréquente de mauvaises personnes.»

«L’accusation n’est portée que d’un côté, au détriment des actes du plaignant, kosovar, qui s’adonne à des activités illégales très téméraires, consomme de la drogue et a menti aux enquêteurs», s’est étonné Me Albert Habib dans sa plaidoirie. «Comprenez ces jeunes gens de nos jours, et le code de la rue. Mon client ne pouvait pas porter plainte à la police. Et il était en plus en danger lui-même car soupçonné par les gars d’Annemasse de le leur avoir fait à l’envers!»

Expulsion de Suisse requise

Dans son réquisitoire, la procureure a décrit l’exemple type de «ces jeunes adultes qui n’ont pas compris que le respect d’autrui est un pilier de la vie en société». À ses yeux, leur culpabilité est lourde. L’attitude de celui condamné une première fois a démontré qu’il n’avait tiré aucune leçon de son séjour en prison. Le Ministère public a requis une peine de 5 ans ferme suivi d’une mesure d’expulsion de Suisse pour qu’il retourne vivre au Congo. Sans oublier la révocation d’un sursis passé.

Me Habib admet la contrainte mais réfute l’enlèvement: «Mon client a eu le malheur de pécher par orgueil, à vouloir rendre service dans le milieu du rap. Mais ce n’est pas un caïd, il a juste voulu sauver ses fesses. Il mérite une peine de prison mais pas l’expulsion.»

Prison ferme réclamée pour le «violent et incorrigible»

Quant à son complice, la procureure l’a décrit comme violent, incorrigible et incapable de se remettre en cause. Son expertise psychiatrique a établi un grave trouble de la personnalité de type narcissique, mais sa responsabilité demeure entière. La représentante du Ministère public a réclamé 2 ans et demi de privation de liberté. Cette peine devra être réduite des jours passés en détention préventive dans une zone carcérale non adéquate. Et l’individu aura l’obligation de suivre un traitement psychiatrique.

«Sale arabe, ta race ne vaut rien!» Le 1er avril 2018, J.B, est très énervé. Du haut de son mètre 98, ce black à l’allure sportive court après le bus TL qui n’a pas stoppé à l’arrêt alors qu’il avait fait signe. Une fois à bord, il interpelle le chauffeur. Le ton monte, les insultes fusent: «Sale arabe, ta race ne vaut rien, je vais te tuer» adresse-t-il au conducteur avant de lui asséner des coups de poing à la tête et des coups de pied. Sa victime finira blessée en arrêt de travail durant des mois. La passagère qui osait filmer la scène se fait aussi molester. Une fois hors du bus, J.B. va tabasser un passant qui ose lui faire une remarque sur son crachat. Un témoin qui intervient se reçoit un coup de poing qui le fait chuter. Quelques mois plus tard, c’est un motard de 20 cm de moins que l’agresseur qui subira un traumatisme cranio-cérébral pour un simple litige sur une place de parc à Lausanne. «Il faut tenir compte du contexte, sur lequel on passe un peu rapidement», estime son avocat Michael Stauffacher. Son client, noir de peau, serait trop souvent victime de chauffeurs de bus qui ne s’arrêtent pas à l’arrêt quand il leur fait pourtant signe. «À la longue, ça use, il faut comprendre le sentiment ressenti. Et il faut en tenir compte pour le juger.»

Si le défenseur, Me Michaël Stauffacher, a admis le déchaînement de violence dans l’appartement du plaignant qui avait roulé les rappeurs, il regrette aussi qu’il n’ait pas du tout été inquiété pour l’ensemble de son œuvre dans cette affaire. «Il ne faut pas réduire mon jeune client au rang d’une grande brute épaisse. Il y a une prise de conscience», a-t-il assuré.