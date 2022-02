Canton de Zurich – Tabassée après lui avoir demandé de porter correctement son masque 

Elle est parvenue a photographier son agresseur. Privé

«Je me suis sentie si seule. Aucun autre passager n’est venu m’aider.» F.B., une infirmière travaillant aux soins intensifs, est toujours choquée après ce qui s’est passé le 20 janvier dernier, dans un RER en direction de Winterthour (ZH). «Comme je traite beaucoup de patients Covid et que je suis confrontée à tant de misère, je me sens un peu co-responsable pour que les mesures soient respectées.» Il n’est donc pas rare qu’elle demande aux voyageurs de respecter le port du masque, en vigueur dans les transports publics, explique-t-elle.

Or ce jour-là, un passager n’a pas supporté qu’elle lui demande de couvrir son nez et sa bouche avec le masque. Selon F.B., l’homme a immédiatement réagi de manière agressive. «Il m’a traitée de psychopathe, m’a tirée par les cheveux et m’a frappée plusieurs fois à l’arrière du crâne», se souvient l’infirmière. Ensuite, il l’aurait poussée en bas des escaliers du train. La petite amie du passager aurait tenté, en vain, de le calmer.

Conséquences physiques et psychiques

F.B. raconte être finalement descendue du train à Winterthour. Or après avoir photographié son agresseur, celui-ci s’est mis à la suivre. «Il a pris mon natel et l’a jeté au sol», explique l’Alémanique. Deux jeunes hommes, ayant assisté à la scène, auraient finalement appelé les forces de l’ordre. F.B. a porté plainte auprès des agents déployés sur place. Malheureusement, explique-t-elle, son agresseur avait continué sa route en train et n’était plus là à l’arrivée des policiers.

L’infirmière s’est par ailleurs rendue immédiatement aux urgences après les faits. Elle a subi un gros hématome à la main et souffre de maux de tête depuis ce qui s’est passé. Outre les conséquences physiques, F.B. a désormais peur de prendre le train pour se rendre au travail.