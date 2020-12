People : «Tabassée» par un ex, Aya Nakamura se confie

La chanteuse française est revenue sur les violences conjugales dont elle a été victime par le passé. Elle explique qu’elle ne pensait pas que ça pouvait lui arriver.

«Je l’ai publiée sans forcément attendre quoi que ce soit et quand j’ai vu tout ce qu’il se passait, les médias qui avaient tout repris, je me suis dit «non, je ne veux plus», raconte-t-elle. Je ne pensais pas que ça pouvait m’arriver à moi.» L’interprète de «Djadja» ajoute qu’elle avait ensuite quitté son compagnon, mais qu’elle n’avait pas porté plainte. «J’aurais pu faire comme tout le monde et raconter ce qu’il s’est passé clairement, regrette-t-elle aujourd’hui. Je pense que j’ai été un peu lâche (…) Si ça arrivait à une de mes proches, je serais révoltée, alors pourquoi pas moi-même?».