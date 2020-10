Peinture : Tableau de Banksy parodiant Monet vendu plus de 7 millions

Il s’agit «deuxième plus haut prix jamais atteint» par une toile de Banksy dans des enchères. Le tableau mêle des plots de signalisation orange et un vieux caddy aux Nymphéas de Monet.

Le tableau de Banksy «Show me the Monet» parodie les Nymphéas de Claude Monet (archives).

Le tableau «Show me the Monet» de l’artiste urbain britannique Banksy, parodiant les Nymphéas de Claude Monet, a été vendu mercredi à Londres 7,6 millions de livres. Cinq collectionneurs se sont disputé l’œuvre pendant près de neuf minutes d’enchères en ligne.

Il s’agit du «deuxième plus haut prix jamais atteint» par une toile de Banksy dans des enchères, a annoncé la maison Sotheby’s, qui organisait la vente. Le tableau avait initialement été estimé entre 3 et 5 millions de livres (3,6 et 6 millions de francs).