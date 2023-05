Palais de Tokyo: un tableau de Miriam Cahn aspergé de peinture

Le tableau en question, intitulé «Fuck Abstraction!», n’avait pas été choisi au hasard et avait fait polémique dès le début de l’exposition. Il est l’oeuvre de l’artiste suisse Miriam Cahn et est exposé au Palais de Tokyo depuis début mars. Ses détracteurs l’accusent de représenter une scène pédocriminelle avec un adulte forçant un enfant à une fellation. L’artiste et le musée, eux, disent que la personne représentée n’est pas un enfant et que la scène symbolise l’oppression et les viols dans un contexte de guerre. Des avertissements écrits et des médiateurs sont d’ailleurs présents dans le musée pour échanger avec les visiteurs.