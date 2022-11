Riddes (VS) : Tabler sur Ikea pour trouver un travail

Un dixième magasin de la multinationale scandinave va ouvrir en Suisse, à Riddes, à l’automne 2023 et se traduira par la création de 200 nouveaux emplois.

La filiale helvétique du géant du meuble viendra s’implanter sur un terrain acheté à Christian Constantin, à côté du magasin de bricolage et de jardinage Hornbach.

Qui rêve d’une situation commode en Valais? Justement, chez Ikea, 200 contrats de travail patientent au chaud dans un tiroir. Dix ans après l’ouverture du dernier magasin suédois en Suisse à Rothenburg, voilà que la marque scandinave débarque officiellement à Riddes, un village situé entre Sion et Martigny. Initialement attendu en 2020, le nouveau magasin ouvrira à l’automne 2023 et recrutera donc en masse, a assuré lundi à Zurich Jessica Anderen, directrice générale (CEO) d’Ikea Suisse. Pour rappel, il s’agit du dixième magasin à l’édifice bleu et ses célèbres lettres jaunes qui voit le jour dans le pays.