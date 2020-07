Égypte

Tabous et silence balayés par une déferlante #MeToo

Un compte Instagram dénonçant les agressions d’un fils de bonne famille a délié les langues. Même les hommes soutiennent le mouvement. Les militantes espèrent que cela fera évoluer la loi, patriarcale et à deux vitesses.

Accusations de viol, d’agressions et de chantage: un scandale sexuel au sein de la jeunesse dorée du Caire a provoqué ces dernières semaines une déferlante inédite de réactions indignées sur internet et ailleurs, faisant bouger quelques lignes dans ce pays conservateur.

Une vague d’indignation inédite

Soutiens et dénonciations masculines

Arrêté le 4 juillet, M. Zaki a avoué avoir agressé et fait chanter six plaignantes, dont une mineure, selon le parquet. Depuis, plusieurs autres arrestations ont eu lieu, dont celle de Mohamed Hachem, directeur d’une maison d’édition après des témoignages en ligne l’accusant de harcèlement, libéré sous caution lundi.

Encore du chemin à parcourir

Malgré la loi de 2014 criminalisant le harcèlement sexuel, les militantes estiment que le chemin est encore long. «Nous n’avons pas de corpus consacré aux violences contre les femmes (…) et le Code pénal a été promulgué dans les années 1920», regrette Me Said. Depuis 2015, des ONG, dont Nazra et le CCD, réclament une réforme du Code pénal et une loi unifiée.