Taclé par Britney Spears, Justin Timberlake répondrait en musique

Cette même personne a encore assuré qu’au départ Justin Timberlake ne comptait à aucun moment s’épancher publiquement sur l’épisode de l’avortement de son ex. «Justin a toujours pensé que Britney et lui avaient pris cette décision ensemble. Il n’a jamais eu l’intention d’en parler et a toujours pensé que ça resterait un secret pour toujours. Maintenant qu’elle en a parlé et que c’est inscrit de manière permanente dans un livre, Justin va essayer lui aussi d’en parler mais sans que ça lui revienne directement au visage.»