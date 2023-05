La fille de Travis Barker taclée sur ses velléités de rappeuse

Du haut de ses 17 ans, Alabama Parker est déjà bien décidée à se faire un nom dans le showbiz. Prête à se lancer dans une carrière de rappeuse, la fille de Travis Barker, batteur du groupe Blink-182 et mari de Kourtney Kardashian , a récemment posté une vidéo sur TikTok, dans laquelle elle dévoile un extrait de son premier single. On y voit l’ado, dans sa salle de bains, en train de faire du playback sur son morceau de rap. Malheureusement pour elle, de nombreux internautes ont critiqué sa prestation, ajoutant qu’elle n’avait aucune crédibilité dans ce style musical.

Blessée par ces attaques, Alabama s’est aussitôt défendue par le biais d’une vidéo qu’elle a ensuite supprimée, selon «People». «J’en ai marre que les gens disent que je ne connais rien au rap et que je n’ai pas été élevée autour de cette musique, s’est-elle insurgée. Depuis que je sais marcher, je suis dans l’industrie de la musique. Je regardais mon père jouer dans des groupes punk, des groupes de rock ou dans des concerts de rap.» Pour prouver ses dires, l’influenceuse, suivie par 1,7 million d’abonnés sur Instagram, a montré des photos d’elle plus jeune, où on la voit aux côtés de Nicki Minaj, Rick Ross ou encore Lil Wayne. Elle a aussi dévoilé un cliché où elle apparaît en train de dîner avec son père et le rappeur ASAP Ferg. «J’étais une grande fan de sa musique et je connaissais toutes les paroles de la moitié de ses chansons», a-t-elle assuré.